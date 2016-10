Caminata IDIM Huesos Fuertes y Sanos: Todos en movimiento para prevenir la Osteoporosis

Normal

¿Sabías que la actividad física es un gran aliado para tus huesos?

La Osteoporosis es un enemigo silencioso que puede afectar tu calidad de vida, caminemos todos juntos para prevenirla.

Huesos frágiles con alto riesgo de fracturas ante traumas mínimos, pérdida de movilidad y disminución de la calidad de vida: estos son sólo algunas de los consecuencias derivadas de la Osteoporosis. La Osteoporosis es una disminución de la cantidad de tejido óseo (masa ósea) que provoca que los huesos sean menos resistentes. Así, todo el sistema óseo se vuelve frágil: resiste peor los golpes y se lesiona con mayor facilidad.

Esta enfermedad también es llamada “el enemigo silencioso” ya que generalmente no manifiesta ningún síntoma hasta que la pérdida de hueso es tan importante como para que aparezcan fracturas.

Pero hay buenas noticias: ¡LA SALUD ÓSEA ESTÁ EN TUS MANOS!

Afortunadamente, la Osteoporosis puede prevenirse: teniendo una alimentación adecuada, previniendo las caídas, realizando ejercicio físico regularmente, y teniendo niveles adecuados de Vitamina D. Esta vitamina es muy especial y completamente diferente a las demás, ya que parte de ella es producida por el organismo y además actúa como una hormona regulando, entre otras cosas, la entrada y la salida del calcio. La vitamina D se encuentra inactiva en una de las capas de la piel y por la exposición a los rayos UV (solares) se transforma en activa. Es por esto que se recomienda la exposición solar de 15 minutos en brazos y piernas por día.

También debe tenerse en cuenta que el músculo cumple un rol muy importante en relación al hueso, porque nuestros huesos van a ser tan fuertes como lo sean nuestros músculos y por eso es tan importante el ejercicio físico que realicemos. Es decir: mientras mayor masa muscular tengamos, mejor será la densidad de nuestros huesos. De ahí la importancia de la actividad física.

Por tanto, para concientizar sobre los beneficios de la actividad física al aire libre en la salud en general y la salud ósea en particular:

IDIM te invita a participar de una caminata al aire libre, el día 5 de noviembre desde las 11,30hs en el Lago Regatas (Lago Grande, Palermo).

Esta actividad será libre y gratuita y será supervisada a lo largo de todo el recorrido por profesionales de la salud. Los interesados pueden inscribirse en www.idim.com.ar. Además, el IDIM propone a los participantes acercarse al evento con una leche larga vida, que será destinada a comedores infantiles, en el marco de su campaña “Salud con leche”. También se obsequiará una remera distintiva del evento a los primeros 500 participantes.

Acerca del IDIM.

El IDIM es una institución especializada en endocrinología. Bajo el lema “Somos Nuestros Pacientes”, brinda servicios de salud de excelencia, enfocados en el área general de la endocrinología y las patologías que la especialidad abarca como ser los trastornos tiroides, la osteoporosis, la diabetes, entre otros.

En 2015 el IDIM cumple 35 años de servicio a la comunidad. Durante este trayecto, se caracterizó por la excelencia que garantiza a través de la capacitación constante, la docencia y la investigación científica, a la vez que orienta todos los aspectos del servicio de salud a la situación de cada paciente. Desde sus

inicios en 1980, bajo la dirección del Profesor Dr. José Rubén Zanchetta, el IDIM ha ido creciendo y alcanzando diversos logros que refuerzan la excelencia en su servicio y el compromiso con los pacientes.

Algunos hitos en sus 35 años

Además, el IDIM es una de las instituciones con más profesionales osteólogos certificados, y su laboratorio es pionero en la utilización de marcadores bioquímicos, con más de 25.000 estudios metabólicos realizados. En estos 35 años ha realizado un gran aporte científico, con 441 publicaciones en prestigiosas revistas y ha recibido 27 premios de diversas sociedades médicas internacionales y nacionales.

Más información en www.idim.com.ar

