Día Mundial Cáncer de Mama

La Agencia y Escuela de Maquillaje Mery Make Up donará parte de los beneficios de sus cursos de maquillaje a la lucha contra el #CáncerDeMama

Más de 26.000 casos de cáncer de mama se diagnostican al año, sin embargo cada 19 de Octubre hacemos balance y aun siendo una enfermedad maldita, los casos de recuperación total de este mal se incrementan. Noticias alentadoras que no hacen más que potenciar las fuerzas de todas las mujeres para poner, desde la posibilidad de cada una, un granito de esperanza para que un día este mal sea totalmente curable.

La Agencia y Escuela de Maquillaje Mery Make Up (www.merymakeup.com) donará para la investigación sobre el cáncer de mama 10 € de cada uno de los cursos de automaquillaje que se contraten desde hoy hasta finales de octubre de 2016. De esta forma comenta la directora de la Escuela, María Soláns, queremos demostrar nuestra solidaridad.

Sobre Mery Make-Up (http://merymakeup.com)

MERY Make-Up es una Escuela-Agencia de Maquillaje Profesional en Madrid.

Creada para motivar y preparar, mediante cursos de maquillaje profesional, a una nueva generación de maquilladores profesionales que irrumpan con seguridad y maestría en el nuevo entorno laboral e incorporarlos a su bolsa de trabajo.

La directora de Mery Make-Up, María Soláns, una profesional del maquillaje con trece años de experiencia ha trabajado en grandes firmas de cosmética de reconocimiento Internacional, pero sobre todo lo más destacado de sus trabajos son los realizados en cine, publicidad y producciones de moda.

En 2008 decidió crear Mery Make-Up, una escuela profesional por la que ya han pasado casi tres mil alumnos y que además trabaja con un gran equipo de profesionales.

Datos útiles:

Mery Make Up Escuela y Agencia de Maquillaje Profesional

Dirección: C/Vallehermoso, Nº:57, 28015Madrid

Teléfonos: 91 287 35 34 / 625-10-98-00

Web: http://www.merymakeup.com

e-mail de contacto: info@merymakeup.com

Blog: www.merymakeup.org

Twitter: https://twitter.com/MerySolans

Facebook: https://www.facebook.com/escuelamerymakeup

Instagram: http://instagram.com/merymakeup

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

