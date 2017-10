Sol Cansino & Javier García en clave de soul, Jueves 26 de Octubre

La talentosa cantante Sol Cansino se presenta junto al guitarrista Javier García en un

concierto de clima & sonido intimista, sin estridencias, versionando a diferentes autores clásicos del

Soul y el R&B; en el cálido ambiente de Dr Jimmy, uno de los lugares por excelencia

en la zona oeste para escuchar música en vivo. Entrada libre & gratuita.

Jueves 26 de Octubre, 21.30hs, en Dr Jimmy (Av Santa Rosa 1307, Castelar)

Relacionado

Like

0

Thanks!

You've already liked this