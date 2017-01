William Hope junto a Nailfies para generar conciencia sobre el diagnóstico a tiempo del Cáncer de Mama

William Hope donará $100.000 a diferentes ONGs que

trabajan por un diagnóstico temprano de la enfermedad

en una acción de viralización en instangram

Con motivo del Mes internacional de concientización sobre el Cáncer de Mama, William Hope, cobertura médica, y Nailfies, crearon una campaña orientada a difundir la prevención y disminución del riesgo de Cáncer de Mama.

Si bien el Cáncer de Mama es la primera causa de muerte por Cáncer en la mujer y cada dos minutos se diagnostica un caso de esta enfermad en el mundo; cuando el diagnóstico es realizado a tiempo, un tratamiento eficaz, es posible.

Para William Hope, la concientización sobre la detección precoz del cáncer de mama y su posibilidad de curación a partir de un diagnóstico temprano, es prioridad, y por eso ha ideado una acción de viralización en Instagram; y alcanzado el objetivo de la acción, donará $100.000 para la concientización sobre el Cáncer de Mama a diferentes ONGs que trabajan por un diagnóstico preventivo.

#mamografiate ¿Cómo es la campaña de viralización?

ü A través de acciones en redes sociales, se invita a hombres y mujeres a que se pinten las uñas de rosa.

ü Luego se les pide que se saquen una foto, graben un video, armen un gif o lo que más les guste, mostrando las uñas pintadas.

ü Se invita a que suban su material a Instagram con el hashtag #Mamografiate

ü Y a su vez, se les pide que inviten a sus followers a que se pinten las uñas de rosa, con el siguiente texto:

“Yo ya me pinté las uñas de rosa ¿Y vos? Subí tu foto con las uñas pintadas de rosa con el hashtag #Mamografiate y ayudemos a @nailfies a concientizar acerca del Cáncer de Mama. ¡Si llegamos a las 20.000 fotos compartidas, @whopenow donará $100.000 para la concientización sobre esta enfermedad!”

Si se logra superar las 20.000 fotos compartidas, ¡William Hope donará $100.000 para la concientización sobre el Cáncer de Mama!

Es importante recordar que la Mamografía es la exploración más eficaz para detectar precozmente los tumores malignos de mama. Con muy baja dosis de radiación se detectan múltiples problemas, fundamentalmente el Cáncer de Mama, incluso en etapas muy tempranas de su desarrollo. Toda mujer mayor de 40 años debe realizarse una mamografía anualmente.

Acerca de William Hope

Con 45 años de experiencia en el mercado, William Hope es una empresa de salud comprometida con el cuidado a sus afiliados en todo el país.

Entre los servicios más importantes que se ofrecen, se destacan, la libre elección de médicos, sanatorios y centros de atención en cartilla, todos de primer nivel; también brinda la más amplia cobertura internacional de asistencia al viajero; Programas de Medicina Preventiva y un completo Plan Materno Infantil.

Desde sus inicios, William Hope conoce las necesidades de sus afiliados y actúa en pos de resolverlas para cuidar y mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Su trato personalizado lo convirtió en líder de planes de salud corporativos, es así que brinda cobertura de salud a los empleados de compañías de primer nivel.

William Hope creó NOW, el primer plan de salud para jóvenes de 18 a 29 años adaptado a la Generación Y. Con la misma calidad de su cobertura tradicional, y con un valor de cuota menor extendido por 3 años que otorga importantes beneficios exclusivos.

William Hope trabaja día a día, desde hace 45 años, priorizando el contacto directo, el trato diferencial, la contención y un servicio médico de excelencia.

Acerca de Nailfies:

#Nailfies es una campaña viral orientada a difundir información para prevenir y disminuir el riesgo de cáncer de mama.

A través de un llamado a la acción en redes sociales, #nailfies propone sacar “selfies” con las uñas pintadas de rosa y desafiar a otros a hacerlo.

Tomar conciencia sobre la importancia de conocer la información disponible y realizar controles periódicos, es un primer paso para vencer a la enfermedad.

