Varic-Care de Nell Ross

En esta época del año, el sol y el calor tienen un efecto dilatador sobre las venas de las piernas, provocando así molestias tales como pesadez, cansancio e hinchazón. Nell Ross presentó su nuevo Bálsamo Circulatorio Varic – Care, especial para arañitas, várices y piernas cansadas.

El mismo contiene castaños de la India, Mentol y Árnica, elementos estimulantes de la circulación sanguínea, desinflamatorios, descongestivos y miorelajantes.

Desde la primera aplicación brinda una placentera sensación de frescura y piernas más livianas.

Presentación: 120g

www.nellross.com

Tel: 0810 -777 – 7677

Facebook: @nellrosscosmetica

Twitter: @NellRossTermal

