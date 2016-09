Siguiendo la tendencia de las grandes marcas internacionales Ugo Santini, para esta temporada, incorpora a su línea carteras y bolsos con estampados florales. De esta manera, aporta un toque primaveral a outfits clásicos, dando la posibilidad de aggiornarlos.

Ugo Santini la marca que tiene en su adn todo el sol de Italia, siempre sorprende con sus propuestas.

