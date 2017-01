Ellos también dicen… ¡Fuera pelos en invierno!

La depilación láser en hombres ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en un ritual de belleza natural y cotidiano

Según Rocío Bosque Estética Avanzada, el invierno es la época del año más indicada para realizar los tratamientos con láser

Cada vez son más los hombres que buscan y desean lucir una piel suave, sana y cuidada. Es por ello que los tratamientos con depilación láser han dejado de ser un tema tabú para ellos, convirtiéndose en una rutina de belleza más, de lo más natural y cotidiana. La eficacia en los resultados y la rapidez en las sesiones son las ventajas que buscan los hombres a la hora de realizar la depilación láser.

El sistema Láser para depilación más vendido del mundo, disponible en Rocío Bosque Estética

Para atraer al sexo masculino, Rocío Bosque Estética (www.rociobosque.com) propone el Láser Diodo LightSheer, el dispositivo depilatorio más contrastado y con mejores resultados en vello. Estos equipos fueron los primeros en ofrecer reducción de pelo permanente mediante el uso de la última tecnología del láser de diodo de alta energía. Es un equipo potente que proporciona altas fluencias y rápidos tratamientos.

Aprobados por la FDA para eliminación permanente de pelo, pseudifoliculitis de la barba. Además, tratan todo tipo de pieles (I-VI), incluyendo las bronceadas, mediante un potente enfriamiento de la piel con pulsos largos de 100 ms y 400 ms.

En depilación es eficaz para todos los diámetros de pelo mediante el control de la amplitud de pulso.

La pieza de mano patentada Chilltip™ enfría activamente antes, durante y después del pulso de tratamiento para proteger la epidermis y permitir el uso de fluencias.

El procedimiento de la depilación láser es sencillo pero requiere previamente una valoración diagnóstica por parte de un médico que estudiará cada caso en particular.

¿Cuáles son las zonas más demandas por los hombres?

El invierno es una magnífica época para iniciar un tratamiento de depilación con láser, ya que la piel no suele estar bronceada y por tanto el contraste con la melanina del pelo es mayor. Cuanto más oscuro sea el pelo, mayor será la efectividad del tratamiento.

Las zonas para depilar más demandadas por los hombres son torso, espalda y piernas (sobre todo en los deportistas).

Verdades y mentiras sobre la depilación láser

– La depilación láser puede realizarse en cualquier parte del cuerpo.

Verdadero

El tratamiento puede realizarse en cualquier parte del cuerpo. Las áreas más solicitadas son el mentón, el labio superior, las mejillas, las orejas, la nariz, la frente, el cuello, las axilas, los brazos, el tórax, las areolas, la espalda, la línea alba, las ingles y las piernas.

– En el tratamiento de depilación láser el vello desaparece para siempre.

Falso

La depilación láser tiene una efectividad del 90% en adelante para el pelo tratado. Sin embargo, el láser trata el pelo que ya ha salido, no el que pueda desarrollarse posteriormente en esa zona. Lo normal es que si el pelo no ha vuelto a crecer en un plazo de 8 a 12 meses en la zona depilada con láser, lo más probable es que el paciente nunca más vuelva a verse afectado por su aparición.

– Este tratamiento, como cualquier otro, requiere cuidados posteriores.

Verdadero

Tras realizar la sesión, la piel queda sin vello y ligeramente sonrosada. Esta rojez desaparece en el transcurso de 60 a 90 minutos. Es recomendable aplicar un gel refrescante (por ejemplo, de aloe vera) o cremas regeneradoras testadas dermatológicamente que hidraten sin irritar la zona tratada.

En los dos o tres días siguientes se debe evitar someter la piel a temperaturas elevadas.

– Con 4 sesiones, el vello deja de salir.

Falso

Dependerá de la zona y de las características del pelo y de la piel. El tiempo mínimo entre una y otra sesión es de dos meses; según avanza el tratamiento, el tiempo entre sesiones va aumentando, pues el vello restante tarda mucho más en salir.

– Se puede tomar el sol tras el tratamiento.

Verdadero

Una vez transcurridos al menos 15 días de la sesión de láser, se puede tomar el sol, siempre con protector solar total y siempre que la piel haya respondido correctamente, sin rojeces ni cambios de color.

– Es necesario aplicar una crema anestésica antes del tratamiento por ser doloroso.

Falso

Solo debería limitarse a áreas muy sensibles como la zona del pubis y cerca de las mucosas.

Precios:

· Pack axilas + ingles (brasileñas, bikini… Todas): 95 € sesión

· Piernas enteras + ingles + axilas: 225 €

· Espalda + hombros: 115 €

· Tórax + abdomen: 115 €

Sobre Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com)

Buscamos la belleza natural a través de tratamientos exclusivos con altas marcas de cosmética seleccionadas de forma rigurosa entre las diferentes gamas Premium del sector.

Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) es un centro de belleza especializado en tratamientos estéticos, dirigido por posesionados lados por más de 20 años de experiencia en el sector. Un equipo altamente cualificado es la mejor garantía para conseguir el éxito en todos los tratamientos.

La fundadora del centro es la prestigiosa esteticista, Rocío Bosque, amante de la belleza, conocedora del sector desde hace más de veinte años sabe aconsejar a sus clientes de los mejores tratamientos del momento para conseguir los resultados deseados. Centro Estética Rocío Bosque no es un centro de estética habitual, en este templo de salud de referencia en Móstoles (Madrid) a cada cliente se le practica un análisis previo muy completo coordinando todos sus hábitos, estilo de vida, aunando así resultados para conseguir prescribir tratamientos personalizados con los que conseguir unos resultados espectaculares. En Centro Estética Rocío Bosque los tratamientos se practican de forma integral: en la cabina del centro, combinándolo con tratamiento externo domiciliado e intensificándolo con nutricosmética de alta generación. Siempre con las mejores productos del mercado, no avalados por el reconocimiento de marca sino por los resultados conseguidos pro Rocío Bosque en sus clientes.

El reconocimiento de Centro Estética Rocío Bosque viene avalado por la utilización de la tecnología más puntera, la aplicación de los tratamientos más innovadores, avanzados y eficaces, la selección de alta cosmética y un equipo altamente cualificado en continua formación.

En Centro Estética Rocío Bosque se trabaja con las mejores marcas de cosmética del momento como Babor, BABOR, cosmética pionera en belleza Alemana. Fundada por el bioquímico Dr. Michael Babor en 1956, la compañía se ha centrado en innovar y se ha consolidado como una auténtica pionera en el campo del cuidado profesional de la piel. Biologique Recherche; Altas concentraciones de principios activos, escogiendo sólo los extractos más puros, hacen de Biologique Recherche una marca cosmética única. Institute Esthederm; Esthederm actúa cada día para dar luz a una nueva clase de productos biológicamente activos y tecnológicamente seguros, diseñados ante todo para ayudar a cada piel a vivir mejor en el mundo y resistir al desgaste del tiempo, Lamdors Global Systems; diagnóstico y aplicación de estética científica, Alquimia y las marcas más prestigiosas de nutricosmética.

Centro Estética Rocío Bosque ofrece las aparatología más completa para tratamientos faciales y corporales. La tecnología Indiba, un tratamiento tremendamente eficaz con efecto regenerativo profundo que proporciona una nueva vida a la piel y a todo el cuerpo. Entre sus beneficios están la reducción de la celulitis, el rejuvenecimiento del rostro, la suavización de las arrugas, la reafirmación del pecho, la mejora de la silueta o la revitalización de la piel. En Rocío Bosque también realizan tratamientos de eliminación de vello con láser.

Centro Estética Rocío Bosque proporciona un exclusivo asesoramiento para el tratamiento de los ojos con diseños de cejas y embellecimiento de pestañas. Los profesionales de Centro Estética Rocío Bosque (www.rociobosque.com) atienden de manera personalizada para garantizar los mejores resultados en cada tratamiento velando por la transparencia y confidencialidad, respetando en todo momento la intimidad del paciente.

·Dirección: Calle de Simón Hernández, 53, Móstoles (Madrid), 28936 ESPAÑA

** Dentro del centro comercial Villafontana (Parking gratuito) **

·Horario: L-V: 10:00 a 20:00 y S:10:00-14:00

·Teléfonos: 91 647 58 26 / 679 467 755

·Email: estetica@rociobosque.com

·Web: www.rociobosque.com

