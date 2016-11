Cómo solucionar los problemas de pareja en Navidad

La Navidad es una de las épocas del año en las que los conflictos de pareja pueden aflorar todavía con más fuerza. Sin embargo, el primer consejo para no dramatizar con la Navidad es recordar que este periodo tiene principio y final. Además, también es recomendable negociar el modo de celebrar las fiestas: ¿En qué fechas os reuniréis con cada una de vuestras familias?

Lo ideal es que el reparto sea equitativo pero también es posible que cada uno pase las fechas señaladas en compañía de su familia directa. Esta fórmula también es practicada por muchas parejas jóvenes.

¿Cómo te predispones ante esta Navidad? Hazlo en positivo, ten expectativas más altas. No te conformes con menos de lo que mereces. Es decir, ser feliz en Navidad es un gesto de egoísmo sano. Aprender a ceder es, en muchos casos, es una victoria cuando tener química con alguien no es solo atracción física sino también, conexión de alma. Es decir, cuando sientes amor verdadero.

Tu pareja necesita que le dediques tiempo, igual que tú necesitas ese tiempo. Y la Navidad crea un contexto perfecto para ello en tanto que, es como si el mundo se detuviera durante la Nochebuena para celebrar una fecha mágica en familia.

Durante las fiestas de Navidad, intenta concentrarte en pasar unos días agradables, ya habrá otro momento para tratar temas pendientes. Además, intenta no alimentar el estrés financiero con regalos caros. Ajusta tu presupuesto y da una mayor presencia a los obsequios emocionales.

La Navidad es un buen momento para hacer balance de cómo ha sido tu relación de pareja durante los meses previos. Y también, una oportunidad para reflexionar sobre los objetivos alcanzados.

Vuelve a ligar con tu pareja como el primer día. Organiza una cita de Navidad. Sorpréndele con un plan divertido. La Navidad es una invitación para reenamorar a la persona que quieres.

