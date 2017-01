Silai Home Deco presenta nuevos productos para renovar la mesa este verano

Buenos Aires, Enero 2017. Silai Home Deco, la marca dedicada al diseño de textiles para la decoración del hogar con estampas de autor, realizados con materiales 100% naturales y sostenibles, da a conocer nuevas propuestas en modelos y colores.

Para empezar el año Silai Home Deco presenta una nueva línea de productos edición verano, e invita a vestir las mesas con los colores de la temporada, todos elaborados en Tussor 13 Oz, teñidos, serigrafiados artesanalmente, y realizados en 100% algodón.

Esta nueva propuesta incluye:

Contenedores reversibles en sus tonalidades: ladrillo, beige, mostaza y acqua. Miden 18x18x18 cm, y son ideales para usarlos como paneras. Precio: $240.-

Individuales en sus nuevas versiones rayados, combinados en blanco y mostaza, o en blanco y rojo, o lisos disponibles en ladrillo, beige, mostaza y acqua. Miden 40x50cm, y tienen un valor de $150.- cada uno.

Manteles en tussor teñido. Miden 1,80 mt de largo x 1,50 mt de ancho, con la opción de solicitarlos a pedido con un largo de 2,20 mt. Vienen en colores ladrillo y mostaza. Precio: $630.-

Todas las propuestas de Silai Home Deco están disponibles para la venta mayorista, realizando el pedido con anticipación con un mínimo de 20 unidades, y para la venta minorista a través de su sitio web www.silaihomedeco.com en ambos casos se realizan envíos a todo el país. Consultas e información a silaihomedeco@gmail.com

Acerca Silai Home Deco

La marca creada en el año 2012 se dedica al diseño de textiles para la decoración del hogar con estampas de autor, realizados con materiales 100% naturales y sostenibles. Trabaja bajo la premisa de respetar el medio ambiente realizando productos artesanales, apostando al oficio artesanal. Todas las propuestas se caracterizan por ser piezas únicas y exclusivas, y entre sus principales textiles se destacan los almohadones de algodón, almohadones tejidos, pies de cama, y la línea para vestir la mesa: manteles, delantales, caminos, contenedores e individuales. Para más información www.silaihomedeco.com

