Portezuelo celebra sus 35 años con una selección de cocktails clásicos a un precio especial

Portezuelo celebra sus 35 años con una propuesta imperdible para los apasionados de la coctelería que incluye clásicos elegidos tras recorrer la historia de su barra y escuchar las preferencias de sus clientes. De domingos a miércoles, por $250 se podrá optar por 3 deliciosos cocktails de una selección de 15, elaborados con bebidas premium. Este exquisito beneficio, que se disfruta hasta fin de año en el bar de Recoleta, se convierte en una oportunidad para festejar a un precio especial, para seguir saboreando su completa gastronomía y, por qué no, para redescubrirlo.

Porque hoy Portezuelo no es lo que era en 1981, cuando abrió sus puertas por primera vez con una carta acotada de 20 cocktails y buenas picadas. Luego de tres décadas y media, sus paredes cuentan muchas historias y revelan numerosos cambios: amplió su local y su espacio al aire libre sobre la calle Vicente López, se convirtió en una de las barras más completas de la ciudad, por su colección de bebidas y su coctelería clásica y de autor con más de 60 sugerencias, que lo llevan a ser uno de los mejores bares de Buenos Aires. Además, apuesta alto con su gastronomía, la cual de la mano del chef David Ribulgo ofrece una cocina casera, con detalles gourmets, donde sobresalen las tapas y platos pensados para compartir.

Para el festejo del aniversario del bar y honrar su trayectoria, el bartender Francisco Cameroni servirá aquellos clásicos que más se piden, pero también deja ver alguno que, a pesar de casi no escucharse, todavía revive a pedido de algún cliente. Entre ellos se destacan: Gin Tonic con Gin Beefeater, agua tónica y limón, Cosmopolitan que mezcla vodka Wyborowa, triple sec, lima y jugo de cranberry, Old Fashioned con Bitter Angostura, azúcar, rodaja de naranja y whiskey Jim Beam, Negroni con gin Beefeater, Campari, Martini Rosso y naranja. Pisco Sour a base de Pisco Mistral especial, limón, azúcar y clara. Y, para sorprenderse, también es posible ver algún Gancia Batido.

En este bar donde conviven clientes de diferentes edades, grupos de amigos y románticas parejas, los más curiosos, entre copa y copa, se sentirán motivados a preguntar por anécdotas de aquellas visitas de Maradona, Jackeline Bisset, Caroso, Tinelli, Dolina o cuando Rafa Sarmiento era DJ en los años ´80 o cuando en el bar se bailaba…

Promoción 35 aniversario: 3 cocktails clásicos por $250 de domingos a miércoles. Para consumición individual.

Horario: Domingos a Jueves de 18:00 a 4:00. Viernes y Sábados de 18:00 a 5:00.

Cocina: abierta todos los días hasta las 3:00am.

Dirección: Vicente Lopez 2160, Recoleta, Buenos Aires

Tel: 4806-9462 / portezuelo@portezueloweb.com

Medios de pago: Efectivo, tarjetas Visa

https://www.facebook.com/PortezueloBar

Twitter: @PortezueloBar

http://www.portezueloweb.com/

