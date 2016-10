En octubre, no te pierdas la oportunidad para vivir una experiencia única, de la mano de BROOKE!

Los días 22 y 23 de octubre, vas a vivir una experiencia innovadora junto a BROOKE: Fin de semana fashionista. Con todas las actividades que nos gustan y estábamos esperando. Un finde para mimarnos!

El mismo incluye:

-Asesoramiento de imagen personalizado

-Workshop sobre moda y tendencias en make up

-Curso de automaquillaje (Perfumería Juleriaque)

-Tour de compras con beneficios exclusivos

-Alojamiento en un hotel divino en Bs As (Atempo Design Hotel- Arévalo 1564- Palermo Hollywood)

-Brunch y cena en los mejores restos

-Regalos para todas

Con la participación especial de Jannu Frend como anfitriona.

Para reservas, escribir a: hola@brooke.com.ar

