Nuevos colores y diseños en la línea de almohadones de Silai Home Deco

Buenos Aires, Enero 2017. Silai Home Deco, la marca dedicada al diseño de textiles para la decoración del hogar con estampas de autor, realizados con materiales 100% naturales y sostenibles, da a conocer nuevas incorporaciones a la línea de almohadones.

Se amplían las propuestas de la línea estrella de Silai Home Deco. En esta oportunidad la marca lanza nuevos modelos de almohadones hechos en 100% algodón, en dos tamaños, lavados a la piedra y con una amplia variedad de diseños.

Entre los más recientes que se unen a la línea de almohadones de Silai Home Deco, se destacan los realizados en tussor y terciopelo, elaborados de manera artesanal, teñidos y serigrafiados. Tanto estas propuestas como el resto, están disponibles en los tamaños de 50 x 50cm, y 40 x 60cm, según color y diseño.

En todos los casos el reverso de los almohadones es de tussor con cierre para poder lavar la funda, y el relleno es de friselina con vellón Siliconado. La propuesta es amplia en diseño, colores y combinaciones, pudiendo optar por modelos con: rayas en distintos estilos y grosores, combinadas en blanco y rojo; blanco y gris, o blanco y negro. Lisos de terciopelo en color mostaza y gris, o lisos en color aqua, beige, y gris.

Las distintas propuestas tienen un valor de entre $500.- y $750.- y se pueden conseguir para la venta mayorista, realizando el pedido con anticipación con un mínimo de 20 unidades, y para la venta minorista a través de su sitio web www.silaihomedeco.com en ambos casos se realizan envíos a todo el país. Consultas e información a silaihomedeco@gmail.com

Acerca Silai Home Deco

La marca creada en el año 2012 se dedica al diseño de textiles para la decoración del hogar con estampas de autor, realizados con materiales 100% naturales y sostenibles. Trabaja bajo la premisa de respetar el medio ambiente realizando productos artesanales, apostando al oficio artesanal. Todas las propuestas se caracterizan por ser piezas únicas y exclusivas, y entre sus principales textiles se destacan los almohadones de algodón, almohadones tejidos, pies de cama, y la línea para vestir la mesa: manteles, delantales, caminos, contenedores e individuales. Para más información www.silaihomedeco.com

