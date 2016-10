neuHair, la espuma innovadora que hace crecer el cabello en 8 semanas

neuHair potencia la regeneración capilar tras los tratamientos de quimioterapia

Tras los espectaculares resultados de los serums, neulash y neuBrow, para el crecimiento de pestañas y cejas, los prestigiosos Laboratorios ubicados en California Skin Research lanzan la primera y más revolucionaria fórmula en cosmética capaz de hacer crecer el cabello más fuerte, denso, saludable y bonito en solo 8 semanas: neuHair (http://neulash.es/shop/neuhair-80ml-formula-de-tratamiento-capilar-con-biotina-y-pantenol/).

neuHair es el resultado de un increíble avance científico tras laboriosas investigaciones, desarrollo e innovación de los laboratorios. El hallazgo es un eficaz e innovador producto en forma de espuma, Active Hair Technology™, a medio camino entre la cosmética y la medicina, de fácil aplicación que contiene una novedosa fórmula: una mezcla que encapsula péptidos, proteínas, vitaminas e ingredientes acondicionadores para el cuero cabelludo y la fibra capilar. De esta manera, además de embellecerlo, también lo vuelve más fuerte y grueso, logrando que los folículos atrofiados se reactiven, sin agredirlo. Los resultados son visibles a partir de la octava semana de su aplicación.

neuHair es una cosmética tremendamente eficaz para potenciar la regeneración capilar tras los tratamientos de quimioterapia.

¿Por qué funciona neuHair? Por el poder de la nanotecnología y su innovadora formulación médica

La innovadora fórmula de neuHair, Active Hair Technology™, es una mezcla que encapsula péptidos, proteínas, diversas vitaminas e ingredientes acondicionadores para la zona del cuero cabelludo y la fibra capilar:

– Cóctel encapsulado de poderosos polipéptidos altamente nutritivos.

– Aminoácidos de pura fibra de seda: Ayudan a humectar y suavizar el cabello dejándolo muy flexible.

– Pantenol o Provitamina B5: Protege contra la fragilidad y la rotura del pelo.

– Biotina: Vitamina esencial que ayuda a proporcionar nutrientes al cuero cabelludo y lo protege de daños externos.

– Extracto de almendra dulce: Contribuye a recuperar la suavidad y el brillo en el cabello debilitado o dañado.

¿Cómo aplicar neuHair de manera correcta?

La correcta aplicación y el uso constante de neuHair es garantía de éxito para lucir un cabello más fuerte, grueso, tupido y denso en tan solo 8 semanas.

Masajea cuatro aplicaciones de espuma en el cuero cabelludo, una vez al día, preferiblemente por la noche antes de acostarte. Uno en la coronilla, otro en la parte posterior de la cabeza, y otra a cada lado, tras el lavado, acondicionado y secado del pelo. Después, lava las manos con agua y jabón. Utilizándolo según las indicaciones de un envase de 80 ml de neuHair debe durar aproximadamente 3 meses.

Dermoconsejos para cuidar el cabello

– Si tienes el cabello muy graso o con seborrea el lavado diario es una necesidad.

– No te alarmes con la caída del cabello entre los meses de junio a noviembre, no es patológica; es una muda natural del pelo.

– Lavarse el pelo frecuentemente no aumenta la caída. Al contrario, es recomendable tener el cabello limpio cotidianamente.

– Ten en cuenta que la alopecia solo significa caída de pelo. Solamente si se mantiene, y según las características, puede convertirse en una enfermedad. Por lo tanto, tu mejor tratamiento te lo puede proporcionar un médico.

– Si la caída de tu pelo se prolonga más de un mes o se produce fuera de los meses de junio a noviembre, acude lo antes posible al médico especialista.

– Córtate el pelo cuando te apetezca. Es un mito falso creer que el pelo crece con más fuerza después del corte.

– No te obsesiones con el champú. Está demostrado que los champús solo limpian el cuero cabelludo, ni frenan ni evitan la caída del cuero cabelludo.

– Puedes dejarte el pelo lo largo que quieras. Está demostrado que la longitud del cabello no determina su caída.

– Recuerda que los tintes, secados, peinados, gominas, lacas, espumas, etc., frente a lo que se piensa popularmente, no son causa de caída del cabello.

– Los gorros, viseras o sombreros no son nocivos en verano, de hecho, resultan útiles contra las radiaciones ultravioletas en el cuero cabelludo. En todo caso, deja respirar el cuero cabelludo. No deberías llevar cubierta la cabeza todo el día.

Estudios clínicos que confirman la eficacia y seguridad de neuHair

Los estudios clínicos de seguridad y eficacia de neuHair se han realizado de manera externa a través de una empresa especializada, asegurando de esta manera la objetividad de los resultados y las rigurosas pruebas pertinentes. El estudio de consumo se realizó en 53 personas, durante un periodo de 3 meses.

A los 60 días:

– El 71% concluye que neuHair hace que su cabello se vea más grueso.

– El 67% está de acuerdo en que mejora su densidad.

– El 73% cree que el pelo se ve más saludable.

– El 89% opina que es fácil de usar.

A los 90 días:

– El 75% concluye que su cabello se ve más grueso.

– El 77% está de acuerdo en que mejora la densidad.

– El 75% cree que el pelo se ve más saludable.

– El 90% opina que es fácil de usar.

Datos útiles sobre neuLash:

Neulash California by Skin Research Laboratories, es líder mundial en tratamientos eficaces para el crecimiento de pestañas, cejas y cabello, con más de 3 millones de unidades vendidas. neuLash, neuBrow y neuHair son soluciones de belleza de última generación, respetuosas con el organismo, avaladas por ensayos clínicos de sus laboratorios en California.

neuLash es un innovador suero de tratamiento para el crecimiento de las pestañas que promueve la aparición de nuevas, las alarga, embellece y las hace más saludables, con resultados sorprendentes en tan sólo 4 semanas con una simple aplicación diaria. Ver más en http://neulash.es/shop/neulash-6ml-serum-de-tratamiento-para-pestan%CC%83as/

