MOLINO CAÑUELAS  LANZA LA 1° LINEA DE PANES PREHORNEADOS CONGELADOS MAMÁ COCINA

Molino Cañuelas, la empresa familiar argentina que es una de las principales productoras y exportadoras de harina de trigo del país, continúa innovando con la primer línea de panes prehorneados congelados Mamá Cocina. Baguettines multicereal y salvado; flautita; roseta; pancitos de manteca; y rombo rústico prometen ser los grandes protagonistas de las mesas familiares.

El consumo de panes prehornados congelados crece en el mundo, adaptándose a las tendencias actuales.

Mamá Cocina, sabe lo importante que es para la mujer de hoy poder ofrecer comida casera y de calidad en poco tiempo. Por eso, extiende su portfolio con los nuevos Panes Prehorneados Congelados, prácticos y riquísimos.

Mamá Cocina sabe lo importante que es ofrecer comida casera y de calidad, con los panes prehorneados congelados tenés la opción ideal por ser prácticos y nutritivos.

La innovadora propuesta permite sacar sólo los panes que necesitás para terminar de hornearlos a tu gusto, en solo 15 minutos, con el punto justo de crocancia y sabor que desees.

La línea de panes prehorneados congelados Mamá Cocina está elaborada con Harina Pureza y viene en 6 ricas variedades:

Flautita: el pan clásico de todos los días, ideal para sandwichs o tostadas.

Baguettín Multicereal: con semillas de lino, avena; girasol; y sésamo, fuente de energía, esencial para el desayuno.

Rombo Rústico: un pan levemente enharinado en la superficie y en la base, para ese aspecto artesanal.

Roseta: elaborado con masa madre, con su aroma y sabor característico, perfecto para acompañar hamburguesas.

Baguettín Salvado: con un alto contenido en fibras, y muy valorado por las mujeres.

Pancitos de Manteca: de miga suave y agradable aroma a manteca, para darle ese toque a la panera, excelentes para acompañar el mate.

Los panes prehorneados Mama Cocina te aseguran pan recién horneado en todo momento, del freezer al horno y del horno a la mesa.

Acerca de Molino Cañuelas

Molino Cañuelas es, desde sus orígenes, una empresa familiar argentina que nace en 1977 cuando la familia Navilli adquirió un pequeño molino ubicado en la Ciudad de Cañuelas.

Luego de cuatro décadas de trabajo sostenido y de apostar al país, se logró transformar aquel molino en el brazo industrial y comercial, elaborador de alimentos, perteneciente a un grupo de empresas que integran verticalmente toda la cadena productiva.

Por su capacidad de molienda y calidad, Molino Cañuelas es hoy uno de los principales productores y exportadores de harina de trigo del mundo.

A lo largo de estos años, la empresa concentró sus esfuerzos para generar valor agregado a las materias primas, pensando siempre en el cliente y brindando el mejor servicio, con un alto nivel de calidad.

