¿Cómo lucir un rubio platino sin machacarte el pelo?

Daniele Sigigliano, el director creativo de Blow Dry Bar, Salón de Peluquería Orgánica, te cuenta sus secretos

Carly Rae Jepsen, Zoe Kravitz, Olivia Wilde, Allison Willians, Katy Perry, Kristen Stewart o Cara Delavinge han sido solo algunos de los célebres rostros que han hecho aparición pública, en los últimos días, sorprendiendo con un rubio platino.

¿Qué tiene el rubio platino que tanto gusta?

El rubio platino, según el director Creativo italiano afincado en Madrid, Daniele Sigigliano, es el tono al que se le puede otorgar el calificativo de rey de la luminosidad por la luz que irradia en el rostro, además de afinar facciones, disimular canas y favorecer mucho, cuando se luce cuidado y con un corte favorecedor.

Según un estudio, 9 de cada 10 españolas se ha teñido el pelo en alguna ocasión y tan solo un 9% son rubias de verdad en nuestro país. La demanda de color de rubio se va incrementando, cada vez más, guiados por modas, celebs y, sobre todo, por su favorecedor resultado. Según testimonio del Director creativo de Blow Dry Bar (http://www.blowdrybar.es), Daniele Sigigliano, la clienta solicita con más insistencia un tono más claro llegando al platino. El rubio se ha convertido, por lo tanto, en el color que más piden las mujeres en los Salones de Peluquería, siendo casi un 98% las que lo solicitan a partir de los 40 años.

¿Es posible conseguir un rubio platino con productos naturales, sin tener que machacar el pelo?

La respuesta es Sí. Así lo confirma Daniele Sigigliano desde su Salón de Belleza en Madrid.

Este experto en las últimas técnicas de coloración capilar utiliza productos de decoloración orgánicos, naturales; sustancias que proceden de las flores y de las plantas que nos da la naturaleza, para conseguir un resultado óptimo sin tener que machacar la melena. Estos productos naturales que se utilizan para decolorar el pelo lo que hacen es reemplazar un número importante de agentes sintéticos por otros de origen natural: aceites y extractos vegetales.

Estos tratamientos tienen mejor resultados cuando el color base del pelo es castaño o rubio oscuro. Hasta cinco tonos es posible aclarar la base del pelo con estos productos naturales orgánicos, que son extraídos de las flores y de las plantas.

¿Cómo cuidar el pelo platino?

Con el rubio platino se debe tener un cuidado extremo para conseguir que se mantenga bello. La hidratación es la clave. Para ello, Daniele Sigigliano recomienda un tratamiento pre lavado súper hidratante que tú misma puedes hacer en casa con aceite de oliva o manteca de karité.

Aplica una mascarilla en el pelo con la mezcla realizada de AOVE y limón y la mantienes 30 minutos, después lavas el pelo con normalidad, ampliando también al final una mascarilla de hidratación. La mascarilla con Manteca de Karité puedes realizarla de la firma forma, ablanda la mezcla en el microondas y la aplicas por toda el pelo, 30 minutos y lista para lavar con tus productos habituales.

Blow Dry Bar en Madrid(www.blowdrybar.es)

Belleza orgánica en todos sus productos y tratamientos

Al concepto, en auge, de aunar en un mismo centro de belleza los servicios de bar y peluquería se añade la rigurosa selección de productos de excelente calidad para todos los tratamientos que se realizan. En BlowDryBar Madrid(www.blowdrybar.es) solo se usan productos capilares orgánicos, ecofriendly, respetuosos con el planeta.

El consumo de productos de belleza en BlowDryBar Madrid se realiza de forma responsable y cuidando el medio ambiente. Sabiendo exprimir los excelentes recursos que nos da la naturaleza pero siendo, al mismo tiempo, respetuosos y agradecidos con ella.

Daniele Sigigliano, director Creativo de este Salón de Belleza, selecciona la cosmética más avanzada desde el punto de vista tecnológico y carente de sustancias que pueden producir efectos dañinos al organismo para ofrecer a sus clientes tratamientos eficaces pero sobre todo, naturales para recuperar la belleza en el cabello.

BlowDryBar Madrid es un idílico lugar situado en la exclusiva zona de las Salesas, conocida como el Soho madrileño. El tiempo se detendrá para disfrutar de tratamientos de belleza integral con cosmética natural, ecofriendly con certificado Ecocer, mientras degustas una bebida, tomas un tentempié o simplemente pasas un tiempo exclusivo en donde la tranquilidad y paz que emana el lugar te contagia el relax.

El Salón de Belleza está dividido en varias zonas para ofrecer la máxima intimidad a su exigente clientela conocedora de los servicios diferenciados que se realizan en este espacio único.

El cliente se verá agasajado con una amplia carta de tratamientos para recuperar la salud en el cabello y, sobre todo, una extensa línea de técnicas de coloración con productos naturales extraídos de las plantas con aromas increíblemente delicados. Todos los tratamientos se realizan de forma personalizada dependiendo de lo que necesite cada cliente.

Todo un equipo de profesionales que, dirigidos por el creativo Daniele Sigigliano, no cesa de innovar siendo expertos en las últimas técnicas de tendencia de color como; Balayage o Babylights y técnicas de corte como el método Seasson; cortes construidos y escalonados.

BlowDryBar Madrid ofrece los servicios de MakeUp y BeautyParty, Taller y Eventos.

