Los peinados más cool de #PFW Paris Fashion Week

Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar

Recogidos elegantes y pulidos, pelo largo, melenas Rose Gold, trenzas… La Semana de la Moda de París nos ha dejado beauty looks y peinados de lo más llamativos para la próxima temporada otoño-invierno 2017/2018. Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar Madrid (www.blowdrybar.es), comenta los peinados más destacados y cool de los desfiles parisinos, perfectos para lucirlos ya esta primavera. ¡Toma nota!

Alexander McQueen: Los diseños de Sarah Burton se combinan con coletas bajas y de estilo romántico. La esencia medieval también está presente tanto en los diseños como en el peinado. La melena larga está ganando terreno y adquiere especial importancia en las propuestas de las pasarelas internacionales. Pero no por esto tendrás que llevarla larga. Para conseguir este efecto de Alexander McQueen puedes apostar por unas extensiones de pelo natural que te ayuden a crear un look de melena XXL y, además, cargada de movimiento.

Dior: El cabello Blorange convive también con el Rose Gold. Éste último es un pelo de color rosado que han lucido muchas celebrities y que reivindica su lugar en la pasarela de París de la mano de Maria Grazia Chiuri. Es, sin duda, una de las coloraciones tendencia de este año 2017. Para conseguir este tono, combinamos una base de rubio platino hasta conseguir el rosa empolvado que queremos, fundiendo ambos tonos hasta crear el Rose Gold. Un color, según Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar Madrid, experto en técnicas de coloraciones capilares de forma natural y orgánica, tremendamente favorecedor.

Nina Ricci: Los atractivos años 80 inspiran el Beauty look; tanto el colorete de tonos rojizos como las ondas laterales en el cabello. Las ondas en forma de S se consiguen con la ayuda de un rizador. Para conseguir el efecto de Nina Ricci, creamos el rizo y después abultamos el cabello con un difusor. Para finalizar y dar ese toque Wet en la raíz, esparcimos un poco de mousse en spray como acabado para que nos ayude a fijar las ondas, nos dice Daniele Sigigliano.

Rochas: Un peinado pulido y sofisticado con el toque Lady tremendamente chic del lazo negro. Para crear este estilo de recogido tenemos que peinar bien la melena y fijarla para que no se escape ningún mechón. La idea es conseguir una especie de coleta con nudo. Los elegantes bucles del recogido los colocamos con la ayuda de una redecilla para que no se escapen los pelitos y cogemos un mechón de pelo para envolverlo alrededor de la base de la coleta. Como toque final, aplicamos spray fijador que aporte brillo y colocamos el lacito encima del recogido.

Valentino: Las trenzas siguen siendo tendencia pero esta vez en tamaño mini. Las hemos visto en uno de los looks de Olivia Palermo, la It Girl de las Semanas de la Moda por excelencia y de ésta en concreto mucho más. Las trenzas han protagonizado el desfile de Valentino. La casa italiana, capitaneada por Pierpaolo Piccoli, apuesta por una melena larga y etérea que se adorna con dos trenzas pequeñas que nacen desde la raíz. Este estilo Bohemio Chic de trenzas mini es perfecto para combinar con vestidos de estampados florales. Puedes combinar varias trencitas, además, siempre con el cabello suelto conseguirás, cuenta el director creativo de Blow Dry Bar, un aire refinado y dulce.

Descubre más información sobre el salón y sus maravillosos estilistas capilares en http://www.estherpalma.com/epc-news-epcomunicacion/

Blow Dry Bar en Madrid(www.blowdrybar.es)

Belleza orgánica en todos sus productos y tratamientos

Al concepto, en auge, de aunar en un mismo centro de belleza los servicios de bar y peluquería se añade la rigurosa selección de productos de excelente calidad para todos los tratamientos que se realizan. En BlowDryBar Madrid(www.blowdrybar.es) solo se usan productos capilares orgánicos, ecofriendly, respetuosos con el planeta.

El consumo de productos de belleza en BlowDryBar Madrid se realiza de forma responsable y cuidando el medio ambiente. Sabiendo exprimir los excelentes recursos que nos da la naturaleza pero siendo, al mismo tiempo, respetuosos y agradecidos con ella.

Daniele Sigigliano, director Creativo de este Salón de Belleza, selecciona la cosmética más avanzada desde el punto de vista tecnológico y carente de sustancias que pueden producir efectos dañinos al organismo para ofrecer a sus clientes tratamientos eficaces pero sobre todo, naturales para recuperar la belleza en el cabello.

BlowDryBar Madrid es un idílico lugar situado en la exclusiva zona de las Salesas, conocida como el Soho madrileño. El tiempo se detendrá para disfrutar de tratamientos de belleza integral con cosmética natural, ecofriendly con certificado Ecocer, mientras degustas una bebida, tomas un tentempié o simplemente pasas un tiempo exclusivo en donde la tranquilidad y paz que emana el lugar te contagia el relax.

El Salón de Belleza está dividido en varias zonas para ofrecer la máxima intimidad a su exigente clientela conocedora de los servicios diferenciados que se realizan en este espacio único.

El cliente se verá agasajado con una amplia carta de tratamientos para recuperar la salud en el cabello y, sobre todo, una extensa línea de técnicas de coloración con productos naturales extraídos de las plantas con aromas increíblemente delicados. Todos los tratamientos se realizan de forma personalizada dependiendo de lo que necesite cada cliente.

Todo un equipo de profesionales que, dirigidos por el creativo Daniele Sigigliano, no cesa de innovar siendo expertos en las últimas técnicas de tendencia de color como; Balayage o Babylights y técnicas de corte como el método Seasson; cortes construidos y escalonados.

BlowDryBar Madrid ofrece los servicios de MakeUp y BeautyParty, Taller y Eventos.

Datos útiles

BlowDryBar Madrid

C/Pelayo, 76

28004-Madrid

Teléfono: 910096594

Whatssap: 677629748

1 hora de parking gratis

· Web: http://www.blowdrybar.es

· Facebook: https://www.facebook.com/blowdrybar.hsc

· Twitter: https://twitter.com/Blow_Dry_Bar

· Instagram: https://www.instagram.com/bdbmadrid

· Google +: https://plus.google.com/+BlowDryBarMadrid

· Youtube: https://www.youtube.com/user/blowdrybarmadrid

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Like

2

Thanks!

You've already liked this