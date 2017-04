INVISTA participará en EMITEX 2017 con el espacio de fibra LYCRA (R)

El evento se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de abril en el Centro Costa Salguero.

INVISTA, propietaria de la fibra LYCRA ®, estará presente por undécimo año consecutivo en EMITEX 2017, la feria de productores argentinos y latinoamericanos de hilados y tejidos.

En esta oportunidad, INVISTA desarrollará el Espacio de fibra LYCRA®, en el que se presentarán las novedades de tejidos con protección UV en un 97,5% certificados bajo la marca LYCRA® SolarMax® y la 2da generación de tejidos LYCRA® SPORT, certificados con índices que se combinan para crear niveles de desempeño hechos a medida para que las prendas satisfagan las necesidades del consumidor que busca un soporte específico.

Además continuará promocionando innovaciones en denim como LYCRA® dualFX™, tejidos con mejor recuperación y menor encogimiento y COOLMAX®, con el beneficio del confort térmico y mayor durabilidad.

Todas las tecnologías serán expuestas en prendas y cabezales en la isla central de INVISTA, para que los visitantes puedan ver, tocar y sentir.

Además para explicar en qué consisten y promover innovación entre confecciones y marcas, INVISTA contará con la presencia de un orador Robson Ferreira, Gerente Comercial Sudamérica, quien estará a cargo de las dos conferencias diarias en el auditorio de Costa Salguero, a saber:

INVISTA para la marca LYCRA®, marca líder en el mercado textil, siempre acompaña a sus clientes, los promociona y apoya desarrollando el Espacio de la fibra LYCRA®, que en 2017 incluirá en orden alfabético a: Alter, Darlene, Flugel/Nicotex, Iteva, Rosset, Sedamil, Tessile Argentina.

Además INVISTA brindará su ya habitual cóctel para agasajar a todos sus clientes, atrayéndolos a la feria que se convierte de ese modo en el gran encuentro anual.

Like

2

Thanks!

You've already liked this