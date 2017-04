HANG LOOSE EYEWEAR PRESENTA LA NUEVA COLECCIÓN DE ANTEOJOS DE RECETA 2017

La marca líder en indumentaria de surf inspirada en las playas y la naturaleza brasileñas, da a conocer una nueva colección de anteojos de receta con estilo urbano y deportivo. Trae una colección pensada para jóvenes de estilo de vida relajado, amantes de la naturaleza y los deportes extremos, que desafían sus límites todos los días.

En esta nueva propuesta se proponen frentes de formas clásicas, en su mayoría rectangulares, muy en tendencia esta temporada. El material por excelencia de la marca es el acetato, pero esta vez se presenta con detalles de estampas y grabados que le dan texturas distintivas a la colección, con la impronta rocker, últimamente presente en algunos diseños de la marca. En este sentido, se destacan los modelos de diseño símil madera y de metal estampado en bajo relieve con tramas alusivas al estilo de la marca.

Los modelos realizados en metal presentan patillas con calados y trabajos especiales que completan el espíritu urbano de la colección y demuestran el gran nivel de los diseños logrados en la marca.

Como es característico de la marca, predominan los colores vibrantes como naranjas, celestes, verdes y amarillos, en diseños plenos y combinados. Y también se proponen materiales con acabados envejecidos que, en conjunto con las estampas, los colores y los diseños, hacen que esta colección sea única y de gran calidad.

La colección de Hang Loose Eyewear es producida y distribuida por Ranieri Argentina S.A., empresa con más de 40 años en el mercado de anteojos de sol y armazones oftálmicos. Se encuentra disponible en las mejores ópticas de Argentina y en más de 15 países.

