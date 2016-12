HANG LOOSE EYEWEAR ESTARÁ ACOMPAÑANDO A LOS MEJORES SURFISTAS DEL PAÍS EN EL SURF GORO’S BEACH PRO 

Vuelve un clásico del surf a Miramar, el Campeonato de Surf Goro’s Beach Pro en su sexta edición, en el marco de la inauguración de la temporada 2016-2017 de la Escuela de Surf.

La segunda fecha del Circuito Junior de la Asociación de Surf Argentina, tendrá lugar durante el fin de semana del 16, 17 y 18 de diciembre en el emblemático surf-point de Honores, donde funciona la Escuela de Surf Goros Beach.

Las actividades comenzarán el día sábado 17 de diciembre y serán fiscalizadas por la Asociación Argentina de surf y la organización de la Asociación Miramarense de Surf. Se espera la llegada de buenas olas que brindarán una jornada plena de surf, donde las futuras promesas disputarán importantes puntos para avanzar en el Ranking Nacional.

El evento convocará a los mejores surfistas del país en las categorías M12, M14, M16 y M18, varones y damas.

