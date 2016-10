El gasto de las consumidoras españolas para el cuidado de las cejas se dispara

neuBrow, el único serum que hace crecer, aumentar la densidad, flexibilidad y dar brillo a las cejas sin dañar el organismo

Se calcula que las consumidoras en España han gastado más de un millón de euros durante el último año en cuidarse las cejas y que este gasto tenderá a crecer en los próximos años. Invertimos cada vez más dinero en cuidar esta zona de nuestra cara, conscientes de la importancia del marco de la mirada.

Las cejas transmiten personalidad y carácter. Enmarcar la mirada en unas cejas bonitas, sanas, pobladas y definidas es un paso básico para lucir un contorno de ojos perfecto y seducir con un simple guiño de ojos. Desde hace varias temporadas it girls como Cara Delevingne, Gigi Hadid o Emma Watson lucen cejas densas convirtiéndolas en un auténtico deseo de mujeres que quieren lucir la mirada joven, sexy y bella.

¿Cómo conseguir cejas densas y bellas?

Cuidaremos la zona para que crezcan de una forma sana al mismo tiempo que aumenta la densidad y el brillo del pelo. Debemos desmaquillar todas las noches de forma suave.

Se calcula que podemos tener entre 400 y 500 folículos en las cejas. Perdemos unos 300 pelos de cejas al año. Esta cantidad se incrementa con la llegada de la menopausia. El pelo en esta etapa crecerá un número finito de veces y luego el folículo se volverá inactivo. Por este motivo, las cejas van perdiendo densidad. Si hemos realizado depilaciones severas a lo largo de nuestra vida en esta época lo notaremos.

Para paliar estas consecuencias los laboratorios californianos neuLash han creado neuBrow (http://neulash.es/shop/neubrow-6ml-tratamiento-serum-para-cejas/).

neuBrow, el único serum que hace crecer, aumentar la densidad, flexibilidad y dar brillo a las cejas sin dañar el organismo.

Presumir de cejas perfectas, más densas, bellas, sanas, juveniles y definidas en solo unas semanas es posible con neuBrow. Confía en los beneficios que ofrece este revolucionario serum, formulado con la exclusiva Dual-Weight Complex Protein™, para restaurar el aspecto juvenil de las cejas proporcionándoles fuerza, flexibilidad, suavidad y brillo.

– Combinación patentada de aminoácidos y péptidos a través de bioingeniería: Como ocurre con el serum neuLash para pestañas, la nanotecnología logra que los activos penetren hasta el interior de la fibra, mientras que con fórmulas convencionales se quedan en la superficie.

– Extracto de manzana: Potencia el aspecto más vital para conseguir unas cejas más definidas, pobladas y con una apariencia más saludable.

– Proteína de almendra dulce: Esta proteína crea una capa protectora, aportando suavidad y brillo a las cejas.

– Proteína de queratina: Hidrata, revitaliza y trabaja sobre las fibras del cabello más delgadas, desnutridas o debilitadas.

– Alantoína: Ayuda a calmar, relajar y humectar las cejas.

¿Cómo aplicar neuBrow?

La constancia y la correcta aplicación son las claves para conseguir unas cejas perfectas y una mirada de impacto. Antes de utilizar el serum neuBrow, desmaquilla y limpia en profundidad el rostro y los ojos para retirar cualquier residuo o resto de maquillaje que pueda entorpecer el tratamiento. Cuando tengas la piel y la zona ocular totalmente limpias, aplica el serum neuBrow sobre la línea de las cejas cada mañana y noche utilizando el aplicador para maximizar los resultados. Deja que se seque el producto antes de maquillar las cejas. Una vez alcanzados los resultados deseados, utiliza el serum cada dos días para mantener el esplendor del marco de la mirada.

¿Cómo acertar con la depilación de nuestras cejas?

Debemos escoger la forma de depilar que más nos guste pero sobre todo que el resultado esté coordinado con el marco de la mirada.

Si la depilación es muy dolorosa para ti te damos estos sencillos trucos para que los pongas en práctica:

– Depila tus cejas después de la ducha. El agua caliente habrá dilatado los poros y el pelo estará más relajado.

– Empapa un algodón con alcohol y humedece la zona a depilar.

– Después de la depilación, posar un cubito de hielo sobre la zona, calmará el dolor además de cerrar los poros.

Cómo maquillar nuestras cejas

– El lápiz: fácil de utilizar y de todas las técnicas la más duradera. Para obtener resultados naturales, con una mano dibujar una serie de líneas que imiten los pelos. Finalizar con un cepillo peinando los pelos hacia arriba.

– El polvo: esta técnica es ideal para rellenar áreas dispersas y dar aspecto de mayor densidad a la ceja. Proporciona un efecto “funde” y se adhiere a la piel de forma natural. La aplicación se hace utilizando un pincel fino, angular.

– El gel: es ideal para aplicar en cejas que se despeinan mucho. Como truco puede utilizarse en vez de gel una máscara de pestañas transparente.

Datos útiles sobre neuLash:

Neulash California by Skin Research Laboratories, es líder mundial en tratamientos eficaces para el crecimiento de pestañas, cejas y cabello, con más de 3 millones de unidades vendidas. neuLash, neuBrow y neuHair son soluciones de belleza de última generación, respetuosas con el organismo, avaladas por ensayos clínicos de sus laboratorios en California.

neuLash es un innovador suero de tratamiento para el crecimiento de las pestañas que promueve la aparición de nuevas, las alarga, embellece y las hace más saludables, con resultados sorprendentes en tan sólo 4 semanas con una simple aplicación diaria. Ver más en http://neulash.es/shop/neulash-6ml-serum-de-tratamiento-para-pestan%CC%83as/

Teléfono de Contacto: 912 77 74 61

Web: http://neulash.es

Facebook: https://www.facebook.com/neulashspain

Twitter: https://twitter.com/neulashspain

Instagram: https://www.instagram.com/neulashspain/

EPComunicación

Esther Palma

epcomunicacion@estherpalma.com

Web: www.estherpalma.com

Móvil: 670 05 92 00

Like

0

Thanks!

You've already liked this