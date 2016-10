EXPO DULCE en La Plata: primer festival de pastelería y afines

Llega a La Plata EXPO DULCE: el primer evento gratuito de la Ciudad dedicado íntegramente al mundo de las cosas dulces. Con un marcado perfil familiar, el evento está pensado para todos los amantes de la Pastelería, la Chocolatería, la Decoración de Tortas, la Heladería, las Golosinas y la Panadería.

El sábado 5 de noviembre entre las 10:00 a 23:00 hs., la calle 12 de la ciudad (desde calle 58 hasta calle 62, conectando la avenida 60) se endulzará con diferentes atracciones como: Stands de Emprendedores, Demostraciones & Cursos Temáticos, Muestra Anual de Tortas Decoradas, Pruebas de Sabores Únicos de Helados, y muchas opciones más. Cada 100 metros habrá dos temáticas diferentes divididas entre los temas principales de la EXPO DULCE.

El evento tiene como objetivo el generar un atractivo turístico para la arteria comercial de calle 12, permitiendo que la familia pueda encontrarse con sorpresas a medida que va recorriendo las diferentes cuadras.

EXPO DULCE brindará capacitación sobre temáticas que son atractivas y generan empleo y mostrará emprendedores locales y regionales que trabajen sobre los temas de interés de la propuesta.

Además contará con la presencia de los cocineros Mirta Carabajal y Juan Manuel Herrera, Taller de pastelería para niños, decoradores de tortas reconocidos a nivel mundial (como el platense Gabriel Castillo y Angelina Astegiano) , clases de ciencia y pastelería y show músical a cargo de los platenses “Carinhosos da Garrafa”.

EXPO DULCE 2016 está íntegramente organizado por la Asociación Amigos de Calle 12, Mundo Pastel y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata, la FELP (Federación Empresaria de La Plata), la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), la Cámara de Turismo región La Plata y EMATUR.

En paralelo se realizarán actividades de micro-teatro y flashmob dentro de la arteriade la mano de la gente ACAE (Academia de Artes escénicas de La Plata). Esta integración de artes escénicas con feria comercial orientada al segmento familiar, ofrecerá una opción distinta para los visitantes.

Toda la info del Evento en:

http://www.expodulce.com/

