Estilos, tendencias, colores y estampas, por Estudio Khroma, para lucir estas Fiestas

Buenos Aires, Diciembre 2016. Estudio Khroma, diseño de estampados y raports exclusivos, para aplicar en todo tipo de superficies, sugiere según los estilos, que tipo de prendas, colores y estampas combinar para lucir en estas fiestas.

Así como el lema de Estudio Khroma es la “Comunicación en Prenda” y de eso parte todo su trabajo, para Clarisa y Natalia las fundadoras del Estudio, todo comunica, desde los diseños, las estampas y hasta los colores. A partir de este concepto es que le dan una identidad propia a cada marca. Por eso y gracias a los 13 años de experiencia que las avalan trabajando en el rubro, ofrecen su visión y consejos de cómo vestirse para estas fiestas de fin de año, desde las prendas que están a la moda según la temporada, y hasta que colores según cada estilo.

Gracias al trabajo realizado sobre la tendencia de la nueva temporada para reconocidas marcas del mercado, ambas coinciden en que prendas como: blusas con hombros descubiertos, crop tp, crop pants anchos, palazzos, kimonos y maxi vestidos largos, son los protagonistas para este verano, y en consecuencia, son los ideales para lucir en las fiestas. De esta selección hay dos combinaciones perfectas para fusionarlas, como la blusa con hombros descubiertos y crop pants anchos; o crop top, palazza o kimono.

“El palazzo es una de las prendas claves de la temporada, además es cómoda y fresca, teniendo en cuenta que nosotros las fiestas las pasamos en una de las épocas más calurosas del año. En sus variedades de telas y texturas, si el palazzo es de algodón, el batik es la estampa que mejor lo acompaña, y si la tela es más de noche, el animal print siempre luce mucho mejor. Pero también podemos elegir la opción del mono en sus variantes cortos o largos, y a esta prenda nada le queda mejor que los estampados florales full color y fondos oscuros”. Destacan Natalia Oyanguren y Clarisa Mejías.

En lo que respecta a los colores, el Estudio aconseja “animarse a combinar colores y estampados”, que pueden ser paletas menos intensas como los colores pasteles, o paletas más osadas que fusionan colores más fuertes y llamativos. De la misma manera se pueden combinar diferentes estampados como por ejemplo, las flores en todos sus tamaños y estilos: grandes, chicas, estampadas o bordadas; stripes con rayas verticales o horizontales; estrellas, las cuales son ideales para las fiestas y que se manifiestan en las prendas con estampas de constelaciones. Una opción que nos va permitir brillar con un estilo que trasmite luz propia. Y por último, el batk en su versión azul índigo, y mucho mejor si es en degradé.

Clarisa y Natalia aconsejan que para la noche de Navidad lo ideal es lucir prendas con estampas, por ejemplo elegir la opción de constelaciones o combinar palazzo con blusa de hombros descubiertos, destacando colores.

Ahora bien, para la noche de año nuevo sin duda el blanco es el color fetiche, y además el más fuerte de esta temporada es el denim. Si se opta por un look Total White: el denim blanco con roturas es ideal para combinarlo con crop top, o se puede incluir un kimono full-floral estampado o bordado para sumarle color al look.

Para quienes buscan un look informal, la mejor opción es: crop pants anchos, crop top, Kimono, o estampado batik o flores. Look clásico: maxi vestido largo o túnica. Estampado Flores. Look formal, el elegido de Clarisa, quien opta por las prendas con mucho vuelo, el mono y estampado con marco floral. Pero también puede ser palazzo combinado con blusa, o estampado stripes. Por último el look casual, el favorito de Natalia, quien generalmente suele usar prendas cortas para esta ocasión como, una mini estampada y crop top. Pero también la mini es ideal para usarla con una blusa de hombros descubiertos con estampados de constelaciones.

“Para estar a la moda luciendo prendas, colores y estampas que nos trae esta nueva temporada, es necesario que además, estemos cómodas y que no dejemos de comunicar nuestro estilo personal, independientemente de lo que usemos. Por suerte esta temporada trae muchas opciones para elegir y combinar, así que seguro cada una de nosotras va a encontrar la prenda ideal para recibir la noche buena y el nuevo año”, agregan Natalia Oyanguren y Clarisa Mejías.

Acerca de Estudio Khroma

Fundado por las diseñadoras gráficas Natalia Oyanguren y Clarisa Mejías, egrasadas de la Universidad de Buenos Aires, y con una trayectoria de 13 años, el principal servicio que brinda el Estudio es el diseño de estampados y raports exclusivos, para aplicar en todo tipo de superficies y productos de moda, textil, decoración, arquitectura y diseño industrial. En cada trabajo se prioriza el buscar una identidad propia a cada marca a través de un diseño basado en la investigación de tendencias, para que cada producto pueda tener su sello distintivo. Hoy el Estudio cuenta con una amplia cartera de clientes que incluye reconocidas marcas en el mercado, y proyecta a futuro expandirse a nuevos rubros, más allá del de indumentaria. Para más información www.estudiokhroma.com