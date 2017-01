Eco Lodge espiritual en Merlo

Con una estructura austera y rústica pero súper funcional, un es un tipo de hotel pequeño, adaptado a todo tipo de lugares que es usado especialmente por personas que practican deportes o gustan de lugares como las montañas, las selvas, la sabana.

En nuestro país, en zonas como Merlo (San Luis), se han impuesto especialmente como un sitio de alojamiento para deportistas o simplemente para aquellos que van a buscar recreación y real desconexión en algún lugar en plena naturaleza.

San Luis es un referente en esta tendencia, especialmente la localidad de Merlo (Hostería El Cambio* es quizás un espacio que reúne esta modalidad y la explota al máximo: un lugar austero, sencillo y enfocado en un contacto con la naturaleza permanente donde se privilegia el silencio.)

Este tipo de espacios ofrecen comidas naturistas y orgánicas, sesiones de yoga, charlas sobre Biodecodificación y Neurociencias a cargo de especialistas, equino terapia, caminatas del silencio (enfocadas en los chakras), Reiki , Masaje Ayurvédico , Reflexología, técnicas osteopáticas, y más. Es decir que el concepto de natural y saludable atraviesa todos los ejes del huésped.

Un lodge generalmente está construido con materiales que lo hacen más acorde con la sensación de estar completamente fundido en la naturaleza, en una cabaña en medio de paisajes espectaculares. Lo que hace a un lodge diferente es el hecho de estar ubicado en lugares estratégicos que proporcionan a las personas una mayor cercanía con la naturaleza.

