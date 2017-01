Curso Avanzado de Lactancia Materna

Dictado en abril por la Asociación Civil Argentina de Puericultura, para profesionales de la salud y preparatorio para el examen internacional de Consultoría ( IBCLC).

Una capacitación de 22 semanas de duración, que tiene como objetivo profundizar y actualizar conocimientos sobre fisiología, técnica, afecciones y tecnologías en la lactancia materna.

Dirigido a Enfermeras, Obstétricas, Médicos, Puericultoras, Fonoaudiólogas, etc. que deseen presentarse a rendir el examen internacional de Consultoría (IBCLC) o que busquen afianzar y actualizar sus conociemientos sobre asistencia en la lactancia materna.

Más info en:

https://www.acadp.org.ar/

