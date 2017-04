COCOT PRESENTA SU COLECCIÓN DE MEDIAS

Cocot, marca líder en el mercado de las medias presenta su colección otoño-invierno 2017.

Ésta es sin duda una temporada donde el protagonismo lo tienen las medias de red en distintas versiones y tamaños de calados. Tendrán presencia en cualquier look como si el mundo del rock o de la danza hubiese invadido todo. Se las podrá usar tanto con un vestido de noche con zapatos de taco bien alto y hasta con sandalias, con una mini o con un short. Todo vale para darle protagonismo.

A esta arrasadora tendencia le sigue en importancia una línea de fantasías: motas, rombos, rayas, estrellas, animal print…Se las puede encontrar en panties, bucaneras y tres cuartos.

Una nueva línea Urbana de calzas con roturas, lúrex, lisas, con brillos, leopardo y réptil.

Los soquetes de LYCRA® para un look más sofisticado, pero en este ítem lo que se destaca es la línea de algodón: micromedias altas sin costura, una línea ideal para estar en casa o para la clase de Yoga y como siempre una extensa propuesta medias cortas y tres cuartos, también sin costura.

Las nenas siempre presentes en la marca también tienen novedades en micromedias, medias cortas, tres cuartos y panty medias. Seguramente el más requerido por ellas será el que las iguala a mamá, la panty media con motitas.

En todos los locales Cocot & Dufour, Área Cocot y en las mejores lencerías del país.

www.cocot.com.ar

Facebook: Cocot & Dufour – Oficial

Instagram: @cocotdufour

