Un circuito gratuito para saber tu estado de salud

La Universidad Maimónides organiza el jueves 20 y viernes 21 de octubre las jornadas “Conociendo Nuestra Salud”, un circuito de mediciones de signos vitales que tiene como fin conocer los indicadores de salud del cuerpo. Tendrá lugar en Hidalgo 775, CABA, y será abierto a toda la población.

El circuito de salud se compone de ocho puestos consecutivos de control de signos vitales que abarca desde el índice de masa corporal (IMC) y circunferencia abdominal, la tensión arterial y pulso, glucemia y grupo y factor sanguíneo, agudeza visual, postura y marcha, boca y dientes, vacunación y uso de medicamentos, y evaluación médica.

Las personas atraviesan individualmente cada puesto, se controlan y consultan sus dudas. Al final se llevan un documento con el resultado de todas sus mediciones (Ficha de APS).

Los procedimientos y determinaciones se realizan cumpliendo los protocolos y las normativas vigentes y están a cargo de estudiantes avanzados de las carreras de salud, coordinado por docentes matriculados.

Para las mediciones se emplea equipamiento validado y calibrado: balanza con altímetro, tensiómetros, equipos para prueba de glucemia, grupo sanguíneo, entre otros. Todos los materiales empleados en las determinaciones son descartables, estériles o adecuadamente descontaminados.

El programa “Conociendo Nuestra Salud” está coordinado por las carreras de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Maimónides, y participan docentes y alumnos de las carreras de medicina, nutrición, kinesiología, odontología, gerontología, farmacia, bioquímica, instrumentación quirúrgica, enfermería, pediatría, musicoterapia, turismo, psicología, organización y dirección institucional (ONGs), entre otros. Tiene por objetivo final integrar la educación y el trabajo de los estudiantes de las diferentes carreras, brindar atención primaria de salud a la población y difundir el conocimiento.

Esta Campaña sanitaria cuenta, desde el año 2012, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En forma conjunta se llevará a cabo la Quinta Campaña de Servicios Farmacéuticos basados en APS orientadas al individuo, su familia y la comunidad. Se desarrollarán talleres participativos sobre temas de salud y diversas actividades educativas para la comunidad:

