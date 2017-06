Si buscás referencias de hoteles, restaurantes, y viajes, ¿cómo no hacerlo con tu futuro trabajo?

Elegí el mejor lugar para desarrollar tu carrera basándote en algo más que tu intuición y lo que dicen quienes te ofrecen el puesto

Las reviews online se convirtieron en una herramienta importante a la hora de orientarnos para tomar una decisión: reservar en un restaurante, elegir un hotel, hacer una compra. Hoy, 77% de los consumidores online leen reviews de productos antes de realizar una compra online, según el sitio e-global.

Se buscan opiniones online más allá de que la compra vaya a efectuarse en ese medio u offline: Booking, para búsquedas de hoteles; TripAdvisor, para viajes, y Restorando, para restaurantes, son una muestra de esta tendencia. La posibilidad que nos brinda la tecnología de escuchar opiniones de primera mano de gente que ha estado o ha consumido el bien o servicio que estamos buscando aporta una información mucho más valorada que la que proporciona la marca, justamente por ser legítima y desprovista de intereses.

Sin embargo, a pesar de que buscamos opiniones de todo antes de decidir una compra, la búsqueda laboral no contaba con una herramienta parecida hasta ahora que Love Mondays llegó a la Argentina: se trata de una plataforma que brinda acceso a evaluaciones de empresas y a rangos de salarios.

Con solo registrarse, el profesional puede acceder de manera gratuita a la información que otros han volcado acerca de cómo se trabaja en las empresas a las que pertenecen y también puede brindar información de su experiencia laboral y el salario de su puesto de manera anónima. Este tipo de plataforma brinda la oportunidad de conocer por dentro la empresa que quiere contratarte y decidir – con argumentos – si estás dispuesto a dar el sí y no elegir a ciegas.

“La elección de dónde desarrollar una carrera profesional debe tomarse con información significativa ya que estamos decidiendo nuestro futuro en ‘este’ preciso momento. Hoy los postulantes sólo cuentan con el testimonio de las entrevistas laborales y de sus experiencias en el proceso de selección. Por eso hemos creado Love Mondays, para que las personas puedan obtener datos relevantes para la construcción de su futuro”, señala Dave Curran, cofundador y COO de Love Mondays, quien recomienda la plataforma para conocer una empresa desde el punto de vista del trabajador, saber cuáles son realmente las condiciones de trabajo y los salarios que se pagan.

En Argentina ya hay más de 10.000 evaluaciones e información salarial de más de 500 compañías, y los usuarios tienen la posibilidad de opinar acerca de cómo es trabajar en las principales compañías del país, calificando respecto a remuneración y prestaciones, oportunidad de carrera, cultura de la empresa y calidad de vida. Asimismo, indican los “pro y contras” de trabajar en determinadas corporaciones y brindan consejos para directivos y recomendaciones.

Sobre Love Mondays

Love Mondays es la comunidad de carreras profesionales líder en Latinoamérica. La plataforma brinda acceso a evaluaciones, rangos salariales y vacantes de trabajo y ayuda a más de 1.5 millones de profesionales todos los meses a tomar a tomar decisiones acerca de su carrera profesional. Cualquier profesional puede dar su opinión de manera confidencial y segura. Fundada en 2014, en Brasil, Love Mondays llegó a México y Argentina en los primeros meses de 2017. Love Mondays forma parte de Glassdoor, el mercado de reclutamiento y empleo más transparente del mundo. En Argentina, Love Mondays cuenta con más de 10 mil reseñas para más de 500 empresas en distintos sectores económicos.

