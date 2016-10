El Barripainting está de moda

Las embarazas ya no solo quieren inmortalizar su sensualidad en las fotos sino también personalizar su barriga

Desde que Demi Moore rompiera los tabúes y provocara al mundo entero mostrando su embarazo desnuda en la portada de Vanity Fair, las modelos, cantantes, actrices y celebrities que comparten la sensualidad de su embarazo son incontables. Además, con el boom de las redes sociales y sobre todo Instagram este hábito es constante. Mencionamos la celebérrima Kim Kardashian compartiendo ella misma un ‘selfie’ para demostrar que seguía manteniendo su figura a pesar de lo avanzado de su último embarazo.

En búsqueda de lo novedoso, las futuras mamás ya no solo quieren inmortalizar su estado de una forma sensual, ahora buscan personalizarlo: la técnica se llama Barripainting.

De Barripainting y de Belleza Creativa sabe mucho y por partida doble: María Soláns. María acaba de ser mamá y dirige la Academia y Escuela de Maquillaje Mery Make Up (www.merymakeup.com), un centro de enseñanza de todas las técnicas de maquillaje.

El Barripainting consiste en crear un dibujo divertido alrededor de la tripa de la embarazada. Los dibujos que son más solicitados hacen referencia al sexo del bebé. Pero cabe realizar tanto como la imaginación alcance a llegar. Los técnicos en maquillaje de Mery Make Up, expertos en caracterizaciones, son diestros en la moda.

La moda de Barripainting no ha hecho más que empezar. En las fiestas de Baby Shower la futura mamá sorprenderá a todas sus invitadas con esta nueva técnica de make up.

Sobre Mery Make-Up (http://merymakeup.com)

MERY Make-Up es una Escuela-Agencia de Maquillaje Profesional en Madrid.

Creada para motivar y preparar, mediante cursos de maquillaje profesional, a una nueva generación de maquilladores profesionales que irrumpan con seguridad y maestría en el nuevo entorno laboral e incorporarlos a su bolsa de trabajo.

La directora de Mery Make-Up, María Soláns, una profesional del maquillaje con trece años de experiencia ha trabajado en grandes firmas de cosmética de reconocimiento Internacional, pero sobre todo lo más destacado de sus trabajos son los realizados en cine, publicidad y producciones de moda.

En 2008 decidió crear Mery Make-Up, una escuela profesional por la que ya han pasado casi tres mil alumnos y que además trabaja con un gran equipo de profesionales.

