b-home propone sorprender a Mamá en su día con coloridos productos para la casa

Buenos Aires, Octubre 2016. b-home la marca que ofrece productos textiles y accesorios de decoración para tu casa, con estampados de diseño propio, propone estos regalos para mamá en su día.

Para aquellas mamás fanáticas de la decoración, el color y el diseño, b-home seleccionó éstos productos, para que la sorprendas en su día con un original regalo. Con esta selección nadie va a tener una mesa más colorida que ella.

· Mantel LeRose: Estampado con diseños exclusivos de b-home, viene en tamaño cuadrado (140×140 cm aprox.). Precio: $687.- y rectangular (240 x 140 cm aprox.). Precio: $1042.- Es 100% Poliester, antimancha, no necesita planchado y no se decolora con los lavados.

· Panera Bombay Marrón: Puede usarse como panera pero también como contenedor. También estampada con diseños exclusivos de b-home, interior liso y rellena de guata. Cierra con cuatro broches snaps. Y sus medidas aproximadas son 15x15x8cm. Precio: $203.-

· Servilleta Delhi Marrón: Vienen en pack x 2. Batista estampada con diseños de b-home. Tienen una medida aproximada de 40x35cm. Precio: $143.-

Todos los productos pueden adquirirse a través de su web de ventas online www.b-home.com.ar o también en el Showroom de la marca en el barrio de Colegiales, solicitando cita previa a contacto@b-home.com.ar. Además se pueden visitar los diferentes locales que venden b-home en todo el país. Todos los productos se encuentran también disponibles para la venta mayorista. Más información en www.b-home.com.ar

La marca nace en el año 2011 y desde entonces se dedica a ofrecer productos textiles y accesorios para la decoración del hogar, con estampados de diseño propio. Con el lanzamiento de cada nueva temporada, b-home propone llevar diseño y novedad a cada rincón de los hogares, con productos diseñados en colores fuertes y alegres todo el año. Las colecciones se arman en base a cinco combinaciones de colores que se repiten en las diversas líneas de productos para que todo sea combinable. Además las telas que utiliza la marca para el estampado no precisan de cuidados especiales, son de fácil lavado, secado, no necesitan planchado y tampoco se desgasta su estampado ni color. Para más información www.b-home.com.ar

