Cómo tener alegría interior en Navidad

Falta menos de un mes para las fiestas de Navidad. Y a veces, la Navidad implica abrir la puerta a la nostalgia de la añoranza. La alegría interior es un regalo que, más allá de las circunstancias externas, nace principalmente de ti. Visualiza desde este mismo instante la ilusión compartida de una Navidad celebrada en agradable compañía de familia y amigos. Súmate al arraigo de alimentar las tradiciones de tu familia, pero a su vez, siéntete en el derecho de crear nuevas tradiciones porque esto es vivir. Pon en práctica la importancia de la amistad porque esto es lo que de verdad importa. ¿Cómo fomentar la alegría interior en Navidad?

1. Realiza una buena acción cada día. Implícate en la práctica del bien común. Implícate en la creación de un mundo mejor durante la Navidad y siempre. El cine es una buena propuesta de inspiración para tomar conciencia de cómo existen personas que no tienen sus necesidades fundamentales cubiertas. El año pasado, Richard Gere mostró su compromiso social como protagonista de la película, Invisibles. Una historia que pone de manifiesto la invisibilidad de los “sin techo”.

2. Vive cada día de este mes de diciembre con la intensidad que nace de la conciencia de saber que en breve, arrancarás una nueva página del calendario. Vive el presente, no te embarques en nuevos proyectos, simplemente, celebra el ahora como el mejor premio por todos los logros que has alcanzado durante 2016.

3. Decora el salón de la casa con algún detalle que tenga sabor de Navidad. Vuelve a sentirte aquella niña que adornaba en familia las luces del árbol.

4. Consulta libros de recetas y videos de YouTube para tomar puntos de inspiración para preparar nuevas recetas con las que sorprender a tus seres queridos. Un plan típico de Navidad, sencillo pero agradable, es compartir una tarde entre fogones. Por ejemplo, si a tu madre le gusta cocinar, puedes pedirle que te enseñe a preparar algunos de sus platos favoritos.

5. Los mejores regalos de Navidad son aquellos que tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, este es un buen momento para invertir en buena música porque muchos artistas aprovechan el marketing de fin de año para presentar nuevos trabajos. Vanesa Martín, acaba de presentar Munay.

6. Los regalos que puedes hacer gratis en Navidad son los mejores: un abrazo, un plan compartido en común, una carta de amor, un bizcocho casero…

7. Gracias a las nuevas tecnologías también puedes estar en contacto con aquellos que viven lejos. Al chatear gratis te sentirás más cerca de esos amigos que, más allá de los kilómetros, forman parte de tu vida.

Like

0

Thanks!

You've already liked this