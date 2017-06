6 Tips para eliminar grasa en 7 días. Operación Bikini 2017

En mi post anterior te enseñé como eliminar el líquido extra del cuerpo para lograr un excelente cuerpo de Bikini en sólo 7 días. Ahora si quieres verte aún mejor, puedes aumentar el reto y probar estos trucos para eliminar la grasa también y conseguir ese abdomen plano que te mereces para lucir tus Bikinis nuevos.

Si bien los trucos anteriores son considerablemente sencillos, estos que te voy a presentar ahora ya significan un reto y un compromiso un poco mayor. No te voy a dar una dieta extrema en donde sólo comerás atún y piña, ni te diré que comas sólo lechuga por 7 días. Pero lo que te voy a proponer representa un cambio significativo en la alimentación, eso sí, es un cambio hacia una alimentación saludable y muy beneficiosa para tu cuerpo.

El reto es sólo 7 días, pero si consigues realizarlo sin ningún problema, puedes continuar la mayoría de los trucos en tu alimentación diaria y tu cuerpo te lo agradecerá.

Empecemos con lo primero y más importante:

Nos despedimos de las grasas animales. No te asustes, recuerda que son sólo 7 días. Pero para que los resultados se vean lo más rápido posible, tenemos que decirle hasta luego a las grasas animales. En esto están incluidas, claro, las proteínas animales provenientes de las carnes rojas.

Puedes consumir alimentos como pescados bajos en grasas, como el atún. Pero aléjate de pescados como el salmón, que aunque tienen grasas buenas, para este tipo de dieta no son recomendables.

Ahora, no te voy a decir que te olvides de las carnes sin explicarte como lo vas a sustituir.

· Un excelente sustituto para la carne es la proteína de soja, tanto en nutrientes como en sabor. Como su nombre lo dice, es muy rica en proteína y la puedes preparar de la manera que quieras. Si quieres darle el sabor de carne lo puedes hacer utilizando especias.

· Hamburguesas y albóndigas de lentejas o garbanzos. Son deliciosos y muy fáciles de hacer. Además, como la soja, tienen gran cantidad de proteínas y le puedes dar el sabor a carne si así lo deseas. Además si deseas agregar semillas de Chía, aumentas la cantidad de proteínas. Puedes ver una receta aquí

2. Le damos la bienvenida a las semillas de chía. Las vuelvo a mencionar aquí, porque son realmente maravillosas cuando queremos deshacernos de la grasa extra. ¿Por qué? Porque además de aportar muchas proteínas, tienen un efecto saciador, quiere decir que cuando las agregamos a las comidas, estas nos llenan más rápido y además nos sentimos llenos por mucho más tiempo. Con esto prevenimos el comer aperitivos grasosos a mitad del día. Si quieres saber más sobre las semillas de Chía y como utilizarlas lee este artículo.

3. ¡Una piña sin colar por favor! Sé que prometí que no sería una dieta de atún y piña. Y no lo es. Pero realmente es una fruta que no podemos dejar de lado cuando intentamos reducir la grasa y el abdomen de manera rápida. Es una excelente quema grasa y si la tomas en zumos con apio y limón, mejor aún. Ahora, hay que cuidar las porciones porque la piña tiene un alto contenido de glucosa. Así que no pasemos de 3 porciones al día y consumirla hasta las 6 de la tarde aproximadamente.

4. Bye bye azúcar, hello Xilitol. Es simple, si consumimos más hidratos de carbono de los que necesitamos, el cuerpo los convierte en grasa y los almacena. Esas son de las grasas más difíciles de quitarnos. Así que las vamos a evitar. Si sustituyes el azúcar con el Xilitol no tendrás ese problema. Si quieres algunas ideas de recetas con Xilitol las puedes conseguir en este artículo.

5. Tan tropical como el aceite de Coco. Así es. Todo lo que cocinemos que lleve aceite vegetal lo vamos a cambiar por aceite de coco extra virgen. Este, además de ser una fuente de ácidos grasos naturales, es muy poco procesado y el cuerpo lo procesa mejor.

De todas maneras ya que estamos tratando de disminuir las grasas, consúmelo de manera moderada. Recuerda que le da un sabor un poco diferente a las comidas, pero aun así es delicioso. Lo puedes conseguir aquí.

6. Verde y limpio. El 80% de tu plato debe estar cubierto por vegetales verdes. Como la lechuga, el brócoli, la espinaca, etc. Pero recuerda mantenerlos limpios, es decir, no vale de nada comer únicamente ensalada cada día si el aderezo que utilizamos tiene mayonesa o gran cantidades de aceite. Así que debemos mantener nuestro plato verde y muy limpio. Para ideas de aderezo, puedes ver mi artículo de cómo utilizar las semillas de Chía y preparar el aderezo de semillas de Chía que es delicioso y con bajo contenido de grasa.

Con estos 6 trucos podrás disminuir una gran cantidad de grasa de tu cuerpo y si los combinas con los 6 trucos para eliminar el exceso de líquido vas a obtener resultados increíbles.

Así que si te invitaron a un viaje a la playa la semana que viene, no esperes más. Debes probar estos trucos.